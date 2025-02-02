Дубинский: в США начали кампанию по снятию Зеленского с должности

КИЕВ, 2 февраля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале выразил мнение, что США готовятся отстранить Владимира Зеленского от власти.
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