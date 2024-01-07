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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» в 5 из 6 последних сезонов находятся в Топ-12 худших команд по эффективности в нападении. До этого 10 лет подряд команды Леброна были в Топ-8 лучших

«Лейкерс» в 5 из 6 последних сезонов находятся в Топ-12 худших команд по эффективности в нападении. До этого 10 лет подряд команды Леброна были в Топ-8 лучших

Начиная с сезона-2008/09, команды Леброна Джеймса десять лет подряд были в Топ-8 НБА по эффективности в атаке, восемь из них – в Топ-5.

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