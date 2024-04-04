🧅 Мало кто знает, но в Сочи есть замечательный стрит-арт с Чиполлино В России выпускали с ним марки ограниченным тиражом в 1992 и 2004.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🧅 Мало кто знает, но в Сочи есть замечательный стрит-арт с Чиполлино В России выпускали с ним марки ограниченным тиражом в 1992 и 2004.