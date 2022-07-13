Мировое обозрение

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Зеленский анонсировал жесткий ответ на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР

Зеленский анонсировал жесткий ответ на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР

Ukrainian Presidents Office/Keystone Press Agency/Globallookpress Киевский режим планирует «очень жестко на всех уровнях» ответить на признание КНДР независимости Луганской и Донецкой народных республик.

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