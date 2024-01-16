Рамасвами, кандидат в президенты США, покинул гонку, призвав голосовать за Трампа

Предприниматель индийского происхождения намерен поддержать на выборах Трампа – Bloomberg.Претендент на пост главы американского государства Вивек Рамасвами, выдвижение которого в свое время поддержал миллиардер Илон Маск, объявил о снятии своей кандидатуры с предвыборной гонки.