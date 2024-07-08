Политолог о выборах во Франции: «Глубокая политтехнологическая манипуляция»

Коалиция левых партий победила на парламентских выборах во Франции, получив 182 мандата. Второе место и 168 мест во французском парламенте получила коалиция главы государства страны Эммануэля Макрона «Вместе».
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