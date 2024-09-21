Сенатор Джабаров: Киев атакует БПЛА, чтобы поддерживать боевые действия

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Украина ведет атаки на территорию России с использованием дронов для поддержки военных действий.
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