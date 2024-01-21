Рейтинг партии Шольца рекордно обвалился до 13% впервые за четыре года

Рейтинг правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой состоит действующий канцлер Олаф Шольц, обвалился до рекордно низкого уровня — свой голос за нее готовы отдать лишь 13% от общего числа населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии