Из дома отравившейся под Красноярском семьи изъяли лекарства и химикаты

Специалисты изъяли из дома семьи под Красноярском, где от отравления погибли четверо детей, удобрения, ветеринарные лекарственные препараты, химикаты, таблетки для посудамоечной машины и остатки бульона из под пельменей.
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