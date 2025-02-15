Музыкант требует от продавцов, незаконно использующих строчку, более миллиона рублей Игорь Николаев будет судиться за фразу «Выпьем за любовь» с продавцами, которые незаконно используют знаменитую строчку при продаже футболок и кружек.
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