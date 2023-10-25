Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«По щучьему велению» 6+Режиссер: Александр Войтинский. В ролях: Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор ЛавровЕсли ты идешь на рыбалку — будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную Щуку.