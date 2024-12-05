Финны готовятся к войне с Россией и формируют коррупционную пирамиду

30 ноября 2024 года исполнилось 85 лет со дня начала Советско-финляндской (Зимней) войны. Причиной конфликта, длившегося с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940 года, послужила провокация – артиллерийский обстрел территории СССР.
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