"Учите узбекский" — Директор школы в Калининграде дала совет русским В Узбекистане еще громыхает предыдущий конфликт, связанный с рукоприкладством со стороны школьной учительницы по отношению к мальчику, попросившему на уроке русского языка объяснить тему по-русски.
А что было бы, если бы у нас не было "Русской общины"?
Комментарии
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КК
Коля Колянов
РУССКУЮ ОБЩИНУ НАДО ПРИЗНАТЬ ОФИЦИАЛЬНО. РЕБЯТА РЕАЛЬНО ЗАЩИЩАЮТ РУССКИЙ НАРОД, СПАСИБО ИМ БОЛЬШОЕ. И ТАКИХ ОБЩИН НАДО СОДАВАТЬ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ.
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16 час.
Григорий Худенко
МВД РФ, Минобр РФ где?! Так можно и до "эскадрона смерти" дойти. Служебные обязанности для чего?
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
судя по всему, чтобы взятки получать.
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10 час.
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