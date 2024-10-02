А что было бы, если бы у нас не было "Русской общины"?

КК Коля Колянов РУССКУЮ ОБЩИНУ НАДО ПРИЗНАТЬ ОФИЦИАЛЬНО. РЕБЯТА РЕАЛЬНО ЗАЩИЩАЮТ РУССКИЙ НАРОД, СПАСИБО ИМ БОЛЬШОЕ. И ТАКИХ ОБЩИН НАДО СОДАВАТЬ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ.

Григорий Худенко МВД РФ, Минобр РФ где?! Так можно и до "эскадрона смерти" дойти. Служебные обязанности для чего?