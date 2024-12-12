«Под солнцем Фиолента». Как развивается рынок недвижимости в этом микрорайоне города?

Куда любят ездить летом севастопольцы, чтобы получить кучу эмоций от моря и солнца? На Фиолент. Это одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города, так как пляжи не в черте города, но и не тридевять земель.
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