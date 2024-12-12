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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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  • Наталья Середа
    Все.Особенно, кто имеет стариков и детей.Сколько крымчан х...
  • Боцман
    В Крыму МТС принадлежит одному хозяину из Краснодара, и он не признаёт интернет с карты материковой России. И блоки...В Минцифры РФ рас...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Сидите дома.🤣🤣🤣🤣Где в Севастополе...

«Под солнцем Фиолента». Как развивается рынок недвижимости в этом микрорайоне города?

«Под солнцем Фиолента». Как развивается рынок недвижимости в этом микрорайоне города?

Куда любят ездить летом севастопольцы, чтобы получить кучу эмоций от моря и солнца? На Фиолент. Это одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города, так как пляжи не в черте города, но и не тридевять земель.

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