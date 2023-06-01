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Зеленский анонсировал ряд двусторонних встреч на полях саммита в Молдавии

Зеленский анонсировал ряд двусторонних встреч на полях саммита в Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 1 июня, лично подтвердил свое участие в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии и анонсировал целый ряд двусторонних встреч.

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