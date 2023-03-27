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Как Россия может ответить на вступление Финляндии в НАТО

Как Россия может ответить на вступление Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция ранее анонсировали планы вхождения в Североатлантический альянс. Хельсинки уже практически присоединился к западным военным структурам, разрешив самолетам НАТО осуществлять разведывательные миссии в своем воздушном пространстве.

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