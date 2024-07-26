Дело проклинающего русских мигранта-мясника дошло до суда

Гражданин Таджикистана с 3 апреля 2024 года находится под стражей. Уголовное дело гражданина Таджикистана Далержона Ачилова, желающего смерти бойцам СВО, поступило в Калининский районный суд Новосибирска.
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