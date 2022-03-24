Дэмиан Джонс стал автором победного попадания в матче с «Индианой»

Центровой «Сакраменто» Дэмиан Джонс принес команде победу в матче с «Индианой» (110:109). Джонс стал автором решающего попадания за 0,2 секунды до сирены при счете 108:109, когда добавил мяч в корзину после промаха Трея Лайлса.