Что самое жуткое вы видели в море?

Кромешная тьма морских глубин таит в себе множество секретов. Будь то причудливое творение природы или рукотворное сокровище, затерянное сотни лет назад, всё это, как правило, завораживает не меньше, чем пугает.
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