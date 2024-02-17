Рассказываем, что за мощный циклон Rixa обрушился на Санкт-Петербург и чем он опасен. Санкт-Петербург оказался под воздействием мощного циклона RIXA, который принес с собой сильный ветер, сопровождаемый ледяным дождем.
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