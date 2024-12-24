Новосибирские электрички меняют расписание с 29 декабря по 8 января

Пассажирам напоминают новую схему движения пригородных электропоездов. «С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пригородные поезда в Новосибирской области будут курсировать по графику выходного дня», – сообщила компания «Экспресс-пригород».
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