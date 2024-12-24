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Вечерний Новосибирск

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  • Ирина52
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  • nyha
    Эх!!! Слов нет ...Одни маты....В Китай отправили...

Новосибирские электрички меняют расписание с 29 декабря по 8 января

Новосибирские электрички меняют расписание с 29 декабря по 8 января

Пассажирам напоминают новую схему движения пригородных электропоездов. «С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пригородные поезда в Новосибирской области будут курсировать по графику выходного дня», – сообщила компания «Экспресс-пригород».

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