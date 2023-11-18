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Кержаков о 2-м месте «Зенита» после 1-го круга: «Дальше будем двигаться выше. Последние игры показали, что небольшой кризис преодолен»

Кержаков о 2-м месте «Зенита» после 1-го круга: «Дальше будем двигаться выше. Последние игры показали, что небольшой кризис преодолен»

После 15 матчей петербуржцы занимают в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на два очка. — Как вы оцените итоги первого круга с учетом того, что не удалось в матче с «Краснодаром» выйти на первое место? —  Первый круг был непростой.

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