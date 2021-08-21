Власти Петербурга выбрали регионального оператора по вывозу мусора. Вот что это за компания

Смольный выбрал единого регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге. В конкурсе выиграла компания «Невский экологический оператор», сообщает «Фонтанка».

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