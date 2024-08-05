На Красном Пути в Омске горячей воды нет почти месяц - проблему не могут решить из-за «большой загруженности персонала».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Красном Пути в Омске горячей воды нет почти месяц - проблему не могут решить из-за «большой загруженности персонала».