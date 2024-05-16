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ОНК Москвы: Заурбекова покинула из ОМВД "Нагатино-Садовники" без родственников

ОНК Москвы: Заурбекова покинула из ОМВД "Нагатино-Садовники" без родственников

Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая обратилась в полицию с просьбой задержать ее и не выдавать родственникам, находится в безопасном месте после того, как покинула из ОМВД "Нагатино-Садовники" отдельно от родственников.

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