Ефимов: Оборот учреждений культуры Москвы в 2023 году вырос на 22%

Оборот театров, концертных залов, парков, кинотеатров и других развлекательных площадок столицы в 2023 году достиг 75,7 миллиарда рублей, увеличившись почти на 22 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 года.
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