Сколько можно так равнодушно относиться к нашим российским пенсионерам, дорогие товарищи из Госдумы? Вы НЕ можете или НЕ хотите, чтобы в нашей стране пожилое население жило в комфорте и достатке? У нас вообще патриоты Родины наверху сидят или все совсем иначе? Понимаю, что служба депутатов опасна и трудна, они утра до вечера работают в поте лица, чтобы придумать такие законопроекты, которые вот-вот поднимут страну с колен.
Пенсии повысить на 1 630 рублей, а депутатам увеличить зарплаты в среднем на 22 тысячи. Нужны ли стране пенсионеры?
Комментарии
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Олег Самойлов
А что ж ты-то в думцы не пошел? Иль совесть не позволяет? А может быть наличие ума?
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56 мин.
Н
Наталья
Много ли ума у думцев??? Например, у валуева... или у терешковой...умные есть, не спорю, но они в общей гос обойме...им думать не положено...только голосовать за то, что велели...как и все чиновники... они и шагу по своим личным думам сделать не могут все по " намеченому курсу"...так что все вопросы к правительству...а у них еонцепция не менялась: мы вверху в шоколаде, а народ кпк нибудь...
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28 мин.
Олег Самойлов
Мне вот интересно, а ЧТО некая Наталья знает о Николае Валуеве? А что она знает про Терешкову? Может быть у Натальи образование выше, интеллект мощнее? Тогда ПОЧЕМУ она НЕ в Думе?
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16 мин.
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