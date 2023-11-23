Пенсии повысить на 1 630 рублей, а депутатам увеличить зарплаты в среднем на 22 тысячи. Нужны ли стране пенсионеры?

Н

Наталья

Много ли ума у думцев??? Например, у валуева... или у терешковой...умные есть, не спорю, но они в общей гос обойме...им думать не положено...только голосовать за то, что велели...как и все чиновники... они и шагу по своим личным думам сделать не могут все по " намеченому курсу"...так что все вопросы к правительству...а у них еонцепция не менялась: мы вверху в шоколаде, а народ кпк нибудь...