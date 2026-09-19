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Татар-информ

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В Татарстане бойцы Росгвардии проголосовали на выборах в Госдуму

В Татарстане бойцы Росгвардии проголосовали на выборах в Госдуму

Фото: Управление Росгвардии по РТ Военнослужащие казанского полка Росгвардии, а также члены их семей проголосовали на выборах в Госдуму.

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