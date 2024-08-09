Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин разрешил лишать гражданства РФ при отказе от воинского учета

Путин разрешил лишать гражданства РФ при отказе от воинского учета

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретенного российского гражданства в случае отказа от постановки на воинский учет.

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Комментарии
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Сергей Кептицин
https://medvejiyugol.mirtesen.ru/blog/43773671685/-Kulturnoe-obogaschenie-v-deystvii-Glava-uzbekskoy-diasporyi-v-M?utm_referrer=mirtesen.ru Глава узбекской диаспоры в Москве обратился к своим соотечественникам в Курской области с необычным призывом. Он попросил их покинуть регион и переехать в другие регионы России. Доброе утро. Сегодня украинцы вторглись в курскую область. Сначала прошла информация что это разведгруппа, диверсанты. Но сейчас вечером, изучая данные мы видим, что как минимум 5 крупных спецназовских бригад с тяжелой техникой и артиллерией. Это серьезная сила - вошли в Курскую область. Знаю в Курской области много наших соотечественников: узбеков, таджиков, киргизов. Поэтому если кто-то сейчас меня смотрит в Курской области, будьте готовы, ситуация может затянуться. Если есть возможность куда-то переехать из этого района - обязательно сделайте это. Ситуация тяжелая, боевые действия там все еще продолжаются и обстановка накаляется. «Очень показательная история. Это не их земля. Это не их конфликт. И когда в наш дом приезжает беда, мигранты убегают вместе с женщинами и детьми. И дождутся, когда все закончится», - сказал он в своем видеообращении, переведенном с помощью нейросети. «Культурное обогащение» по-узбекски: Понятно, что может быть более «культурно обогащающим», чем призыв к своим соотечественникам бросить тех, кто их приютил и дал работу? Глава узбекской диаспоры в Москве не только не потребовал свою диаспору в Курской области выступить в защиту России, но наоборот, прямо сказал, что это не их дело. «Мы не будем впрягаться за чужую страну», - как бы говорит он. «Мы приедем в Россию только тогда, когда она будет безопасна и богата. А пока что мы будем сидеть в своих «домах», подождем, когда все успокоится».
«Культурное обогащение» в действии: Глава узбекской диаспоры в Москве призвал мигрантов бежать из Курской области
Медвежий угол - МирТесен
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8 час.
Андрей Павлов
Неужели кто-то ждал чего-то другого? Кстати, а этот глава призывного возраста? может его н СВО? Там его быстро научат новую Родину любить.
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8 час.
Nikolay Zakharov
Ещё 2-года назад этот закон надо было принять,такого горя от их наплыва Россия бы не имела. А то наших мобиков от семей отрывают, а азиаты продолжают осеменять, уже наших, скучающих баб, проредить их ряды может только участие в СВО.
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2 час.

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