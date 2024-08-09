Путин разрешил лишать гражданства РФ при отказе от воинского учета

Сергей Кептицин

https://medvejiyugol.mirtesen.ru/blog/43773671685/-Kulturnoe-obogaschenie-v-deystvii-Glava-uzbekskoy-diasporyi-v-M?utm_referrer=mirtesen.ru Глава узбекской диаспоры в Москве обратился к своим соотечественникам в Курской области с необычным призывом. Он попросил их покинуть регион и переехать в другие регионы России. Доброе утро. Сегодня украинцы вторглись в курскую область. Сначала прошла информация что это разведгруппа, диверсанты. Но сейчас вечером, изучая данные мы видим, что как минимум 5 крупных спецназовских бригад с тяжелой техникой и артиллерией. Это серьезная сила - вошли в Курскую область. Знаю в Курской области много наших соотечественников: узбеков, таджиков, киргизов. Поэтому если кто-то сейчас меня смотрит в Курской области, будьте готовы, ситуация может затянуться. Если есть возможность куда-то переехать из этого района - обязательно сделайте это. Ситуация тяжелая, боевые действия там все еще продолжаются и обстановка накаляется. «Очень показательная история. Это не их земля. Это не их конфликт. И когда в наш дом приезжает беда, мигранты убегают вместе с женщинами и детьми. И дождутся, когда все закончится», - сказал он в своем видеообращении, переведенном с помощью нейросети. «Культурное обогащение» по-узбекски: Понятно, что может быть более «культурно обогащающим», чем призыв к своим соотечественникам бросить тех, кто их приютил и дал работу? Глава узбекской диаспоры в Москве не только не потребовал свою диаспору в Курской области выступить в защиту России, но наоборот, прямо сказал, что это не их дело. «Мы не будем впрягаться за чужую страну», - как бы говорит он. «Мы приедем в Россию только тогда, когда она будет безопасна и богата. А пока что мы будем сидеть в своих «домах», подождем, когда все успокоится».