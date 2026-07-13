Бандеровцы при поддержке НАТО продолжают стратегию «переноса войны на территорию России» – в результате ночного налёта в Подмосковье есть трое погибших, разрушения и раненые, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.
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