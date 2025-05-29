Действительно ли посадка триллиона деревьев спасет планету от потепления? Новое исследование о реальной роли деревьев и климате Земли

Представьте себе мир, где каждый шаг по улице ощущается как объятие раскаленной печи. Кажется, что глобальное потепление уже давно не сюжет из фантастических фильмов, а суровая реальность, ощутимая буквально на кончиках пальцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии