Пассажиры рассказали о первых минутах после крушения поезда под Брянском

Пассажиры поезда, следовавшего по маршруту Климов — Москва, описали момент взрыва моста, который произошел 1 июня в Брянской областиПассажиры поезда, следовавшего по маршруту Климов — Москва, описали момент взрыва моста, который произошел 1 июня в Брянской области.