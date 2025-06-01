Пассажиры рассказали о первых минутах после крушения поезда под Брянском

Пассажиры поезда, следовавшего по маршруту Климов — Москва, описали момент взрыва моста, который произошел 1 июня в Брянской областиПассажиры поезда, следовавшего по маршруту Климов — Москва, описали момент взрыва моста, который произошел 1 июня в Брянской области.
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