Во Всемирный день окружающей среды 5 июня 2024 года пригодятся поздравления и открытки Дарья ПивненкоВо Всемирный день окружающей среды, который отмечается 5 июня, особенно важно поддерживать осознание значимости экологических проблем и позаботиться о сохранении нашей планеты.
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