Во Всемирный день окружающей среды 5 июня 2024 года пригодятся поздравления и открытки Дарья ПивненкоВо Всемирный день окружающей среды, который отмечается 5 июня, особенно важно поддерживать осознание значимости экологических проблем и позаботиться о сохранении нашей планеты.