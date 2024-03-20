Какие спектакли посмотреть в апреле: наш топ 3

Первая неделя апреля ознаменуется долгожданной премьерой. 5 апреля в «Театриуме на Серпуховке» Максим Дрозд и Дмитрий Исаев сыграют спектакль «В поисках счастья» по «Эмигрантам» легендарного польского драматурга Славомира Мрожека.
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