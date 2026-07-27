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Деформированные позвонки саблезубых кошек выдали тайну их вымирания

Деформированные позвонки саблезубых кошек выдали тайну их вымирания

Европейские палеонтологи и биологи обнаружили характерные деформации в костях позвоночника последних смилодонов — американских саблезубых кошек, которые свидетельствуют о генетическом вырождении этих древних хищников в конце эпохи оледенения .

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