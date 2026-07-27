Деформированные позвонки саблезубых кошек выдали тайну их вымирания

Европейские палеонтологи и биологи обнаружили характерные деформации в костях позвоночника последних смилодонов — американских саблезубых кошек, которые свидетельствуют о генетическом вырождении этих древних хищников в конце эпохи оледенения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии