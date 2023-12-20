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“Это будет суббота или воскресенье”, – стали известны подробности прощания с Дмитрием “Пухляшом” Красиловым

“Это будет суббота или воскресенье”, – стали известны подробности прощания с Дмитрием “Пухляшом” Красиловым

Трагический уход из жизни талантливого танцора Дмитрия Красилова, известного также как “Пухляш”, оставил близких и поклонников в шоке.

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