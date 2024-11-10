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Царьград

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В Sky News узнали, что в зоне СВО был ликвидирован британский наёмник

В Sky News узнали, что в зоне СВО был ликвидирован британский наёмник

На Украине уничтожили 22-летнего боевика Тиндал-ДрейпераТелеканал Sky News со ссылкой на родственников 22-летнего Каллума Тиндал-Дрейпера сообщает, что 5 ноября он был ликвидирован в зоне проведения специальной операции.

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