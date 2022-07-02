Путин отметил вклад Союза концертных организаций в музыкальную культуру России

Президент России Владимир Путин в субботу, 2 июля, во время своего выступления по случаю открытия юбилейного XV Съезда Союза концертных организаций России (СКОР) отметил вклад организации в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур.
Президент России Владимир Путин в субботу, 2 июля, во время своего выступления по случаю открытия юбилейного XV Съезда Союза концертных организаций России (СКОР) отметил вклад организации в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур.
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