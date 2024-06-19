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Генпрокуратура сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных

Генпрокуратура сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных. Конституционный суд рассмотрел запрос Верховного суда Республики Бурятия касательно возможности регионов самостоятельно принимать акты по контролю за бродячими животными.

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