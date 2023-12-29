Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Нейродекабрь 2023. Нейронауки в Nature Neuroscience

Нейродекабрь 2023. Нейронауки в Nature Neuroscience

Из финального выпуска Nature Neuroscience 2023 года мы узнаем о том, как, оказывается, выстраивается иммунная защита головного мозга; о важности изучения структуры амилоидов для разработки терапии болезни Альцгеймера; о том, как и зачем нейроны регулируют выработку энергии; подробнее почитаем о некоторых областях мозга, специальные клетки которых регулируют некоторые аспекты социального поведения.

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