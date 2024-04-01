Проявивших при задержании отвагу полицейских из Орска представят к наградам

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников межмуниципального управления МВД России «Орское» за отвагу, проявленную ими при задержании подозреваемых в серии преступлений.
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