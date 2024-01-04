RS: Украина пойдет на значительные уступки на переговорах с Россией

Украине придется принять все условия России для урегулирования конфликта, и это становится очевидно по мере развития событий, о чем в статье для издания Responsible Statecraft сообщил директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.
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