Глава Калуги Дмитрий Денисов анонсировал новые идеи от скульптора Алины Фарниевой, известной как «мама космонавтиков», но подробности пока не раскрывает.
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