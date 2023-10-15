В Японии представили кнопочную раскладушку Mode 1 Retro II на базе Android 13

Японская компания P-UP World представила смартфон Mode 1 Retro II, который сочетает в себе дизайн классической раскладушки и функционал современного смартфона под управлением операционной системы Android.
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