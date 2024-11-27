Байден: Я заявляю о прекращении конфликта между Израилем и Ливаном Окончание конфликта между Израилем и Ливаном, - заявил Джо Байден во время выступления в Белом доме.
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Байден: Я заявляю о прекращении конфликта между Израилем и Ливаном Окончание конфликта между Израилем и Ливаном, - заявил Джо Байден во время выступления в Белом доме.
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