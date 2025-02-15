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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Голден Стэйт» использует роботов во время тренировок

«Голден Стэйт» использует роботов во время тренировок. «Поначалу было, конечно, странновато. Все эти роботы шныряют туда-сюда, что-то делают.

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