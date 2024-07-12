Позорная оговорка Байдена о Путине вызвала скандал (ВИДЕО)

фото: Мария Захарова пошутила над Байденом и назвала его «пророссийским кандидатом». По словам редактора газеты Telegraph Тони Дайвера, оговорки президента США Джо Байдена о кандидате от Республиканской партии Дональде Трампе и президенте РФ Владимире Путине опозорили США.
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