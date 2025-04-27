В курском приграничье до налаживания мирной жизни будет работать военная комендатура

КУРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Военная комендатура, созданная в приграничных районах Курской области из-за вторжения Вооруженных сил Украины в августе 2024 года, будет контролировать правопорядок до налаживания мирной жизни в регионе.
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