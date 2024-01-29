Россияне увеличили глубину бронирования авиабилетов

Пассажиры стали чаще приобретать билеты заранее в 2023 г., по сравнению с 2021-2022 гг. При этом на международных направлениях глубина продаж остается традиционно более высокой, чем на внутренних рейсах, пишет «Ъ».
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