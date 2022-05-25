Новые гаджеты Samsung и Apple в России регистрируются, но официально не продаются

Российское подразделение южнокорейской Samsung Electronics («Самсунг Электроникс Рус Компани», СЭРК) вплоть до 19 мая числилось заявителем в документах на телефоны, мониторы, телевизоры и другую бытовую технику, в том числе еще не выпущенную.
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